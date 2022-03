Covid-19, in Sicilia 5.491 nuovi contagi e più di 11 mila guariti

I ricoveri risultano in calo sia nei reparti ordinari che in rianimazione

PALERMO, 26 marzo – In Sicilia, quest'oggi, sono stati registrati altri 5.491 casi di positività al Covid-19; questi sono emersi da 36.985 analisi effettuate, e l'incidenza è calata al 14,8% (ieri si attestava al 15%).

Risultano in diminuzione anche i ricoveri (rispettivamente, 5 in meno in degenza ordinaria e 4 in meno nelle terapie intensive), mentre sono stati riscontrati altresì 19 vittime e 11.471 guariti. I nuovi positivi emersi sono stati 1.340 a Messina, 796 nel Catanese, 761 a Palermo, 674 nell'Agrigentino, 614 a Trapani, 492 nel Siracusano, 400 a Ragusa, 378 nel Nisseno e 310 a Enna.

Nelle ultime ventiquattro ore, a livello nazionale, sono stati rilevati 73.357 nuovi positivi al coronavirus (a fronte di 504.185 tamponi processati), 118 vittime e un tasso di positività del 14,5%.