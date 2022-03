Coronavirus, in Sicilia 4.346 nuovi contagi e quasi 230 mila attuali positivi

Il tasso di positività è sceso al 13,9%. 14 le vittime, tutte riconducibili ad altri giorni

PALERMO, 27 marzo – Sono 4.346 i nuovi contagi da Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 31.260 analisi condotte tra test rapidi e tamponi molecolari. Ieri le nuove infezioni erano state 5.491 su 36.985 tamponi effettuati.

Il tasso di positività scende dal 14,8% di ieri al 13,9% della giornata odierna, mentre le 14 vittime segnalate fanno capo ad altri giorni. I ricoveri risultano in aumento (+26 in degenza ordinaria e +3 in rianimazione); in totale sono rispettivamente 928 e 65. Per le restanti 228.164 persone è stato disposto l'obbligo di isolamento domiciliare.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: 1.425 a Palermo, 1.075 nel Messinese, 676 a Catania, 503 nell'Agrigentino, 456 a Trapani, 405 nel Ragusano, 307 a Caltanissetta e 189 nell'Ennese. In tutta Italia sono stati riscontrati 59.555 nuovi positivi al coronavirus (su 384.323 test processati), 82 vittime e un'incidenza del 15,5%.