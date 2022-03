Forte vento, abbattuta la parete del cantiere del cinema Imperia

Momentaneamente chiusa al traffico la via Marconi

MONREALE, 31 marzo - Sono prontamente intervenuti gli uomini della locale protezione civile a mettere in sicurezza l'area di via Guglielmo Marconi, che fiancheggia il Cinema Imperia, attualmente non percorribile.

Si aggiunge anche questa segnalazione al conto dei danni che nel corso di questa notte si sono sommati a causa delle sferzanti raffiche di vento che si sono abbattute su tutto quanto il Palermitano. Come da noi riportato questa mattina, infatti, nella notte gli interventi si sono concentrati con urgenza anche nella zona di San Martino, dove alcuni alberi abbattutisi sotto l'azione del vento, causavano notevoli disagi all'accessibilità nel territorio della frazione. La via Marconi, invece, rimarrà momentaneamente chiusa al traffico fini a quando il pannello crollato non verrà, come gli altri, riportato in posizione.