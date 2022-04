Casa del Sorriso, approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edilizia

Ammonta a quasi 3 milioni di euro l’importo complessivo previsto per gli interventi

MONREALE, 1 aprile – E’ stata resa nota l’avvenuta approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo riguardante i lavori di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e riunificazione degli spazi funzionali della Casa del Sorriso.

La struttura sita in via Baronio Manfredi, che costituisce un punto di riferimento nel territorio in virtù del suo importante ruolo nella rete socio-assistenziale, sarà interessata da consistenti interventi di risanamento per quasi 3 milioni di euro.

In particolare, la cifra di 2.288.602 euro sarà destinata ai lavori, mentre i restanti 641.110 euro saranno a disposizione dell’amministrazione comunale per le ulteriori spese previste. Complessivamente, dunque, per la rigenerazione della Casa del Sorriso saranno impiegati 2.929.713 euro.