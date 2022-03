Coronavirus, la Sicilia conta oggi 3.909 nuovi casi

Sale il tasso di positività (che si attesta al 14%), 20 le vittime

PALERMO, 31 marzo – Il monitoraggio della situazione epidemiologica da coronavirus in Sicilia fa emergere il seguente quadro nella giornata di oggi: 3.909 nuovi contagi (a fronte di 27.989 tamponi effettuati).

L'incidenza è pari al 14% (ieri al 12,5%), e sono stati segnalati altri 20 decessi. I ricoveri risultano in aumento sia in degenza ordinaria (+1) che in rianimazione (+2), mentre il numero dei guariti nelle ultime ventiquattro ore si attesta a 21.265 unità.

Questa la ripartizione provinciale dei nuovi positivi: 1.165 a Palermo, 1.102 nel Messinese, 814 a Catania, 481 nel Trapanese, 477 ad Agrigento, 425 nel Siracusano, 311 a Ragusa, 220 nel Nisseno e 104 a Enna. In tutta Italia sono stati riscontrati 73.195 nuovi contagi da Covid-19 (su 486.813 analisi processate), 159 vittime e un tasso di positività del 15%.