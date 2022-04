''Royal Mount'', il tributo a Monreale del giovane rapper Seth RN

L’uscita della videoclip è avvenuta mercoledì su Youtube. Il brano è disponibile anche su Spotify

MONREALE, 1 aprile – Dopo gli album pubblicati e il celeberrimo onore di finire nella playlist di Sony “Urban Fighters 2021” con il brano “Legendary”, il giovane Riccardo Nicolosi, in arte “Seth RN”, ha rilasciato nella giornata di mercoledì il suo nuovo brano “Royal Mount”.

Il pezzo, del quale il nome è una quasi letterale traduzione di Monreale, è un tributo alla citta che l’ha cresciuto, e nella quale ha coltivato in adolescenza la sua forte passione per il rap e per la cultura hip-hop.

Il testo, che riprende nomi di luoghi e vie particolari della città di Guglielmo II, è stato realizzato con la collaborazione e produzione di Ripcity e Apocalipse Society.

Assieme alla parte musicale, è stato realizzato anche una videoclip della canzone, reperibile nel canale Youtube dell’artista. Il video è stato curato dall’emergente (nonché anche lui monrealese) videomaker Johnny Russo, con collaborazione di Salvatore Contorno.