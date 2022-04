Covid-19, 4.749 i nuovi contagi in Sicilia. Le novità dopo la fine dello stato d'emergenza

Le modifiche alle misure restrittive riguardano soprattutto l'utilizzo del green pass. Resta obbligatoria fino alla fine dell'anno la mascherina Ffp2 per le visite in ospedale

PALERMO, 1 aprile – Oggi, dopo due anni e due mesi, volge al termine lo stato d'emergenza che ha interessato l'Italia a causa della progressiva diffusione della pandemia da SARS-CoV-2; la misura era stata adottata proprio il 31 gennaio 2020, poche settimane prima del primo lockdown nazionale.

Dal 1 maggio dovrebbe essere sospeso anche l'obbligo di esibizione della certificazione verde nei luoghi di lavoro, mentre rimarrà obbligatorio fino a quella data per l'ingresso in bar e ristoranti. Rimane un punto fermo l'utilizzo della mascherina Ffp2, sia all'interno dei mezzi pubblici che per entrare in strutture ospedaliere e per anziani (ciò per il resto del 2022), salvo eventuali modifiche.

Anche la quarantena per chi risulta positivo al coronavirus resta un obbligo: dieci giorni per chi non ha ricevuto il vaccino, sette in caso contrario; il contatto stretto con un positivo si tradurrà invece nell'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni, se al chiuso o in caso di assembramenti. Il monitoraggio dei casi giornalieri proseguirà. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 4.749 i nuovi casi di Covid in Sicilia, emersi da 43.490 analisi effettuate e con un'incidenza che cala al 10,9%.

Le 27 vittime comunicate fanno capo ad altri giorni e ricoveri sono scesi di 20 unità nei reparti ordinari e aumentati di 7 unità nelle terapie intensive. Molto alto il numero dei guariti (+28.801); i ricoverati sono rispettivamente 971 con sintomi e 61 in rianimazione, con il numero complessivo degli attuali positivi che si attesta a 187.401 unità. La ripartizione provinciale dei nuovi contagi è la seguente: 1.951 a Palermo, 1.286 nel Messinese, 1.182 a Catania, 673 nell'Agrigentino, 563 a Siracusa, 508 nel Nisseno, 507 a Trapani, 455 nel Ragusano e 319 a Enna. In tutta la penisola sono state oggi accertate 74.350 nuove infezioni da Covid-19 (a fronte di 514.823 tamponi processati), 154 vittime e un tasso di positività pari al 14,4%.