Rifiuti, finisce l’emergenza Covid e lo smaltimento torna alla vecchia maniera

Grippi: “Un doppio sacco per le varie tipologie di rifiuti”

MONREALE, 2 aprile – Cessa lo stato di emergenza da covid 19 e tornano praticamente all’antica le modalità di raccolta dei rifiuti, anche per i soggetti risultati positivi al virus. Lo rende noto l’assessore ai Servizi Ambientali del comune di Monreale, Totò Grippi.

“L’ultimo decreto legge del 24 marzo 2022 n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 marzo 2022 che elimina alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022 – afferma Grippi – prevede tra le regole il ritorno alla normalità per la raccolta differenziata, come annunciato nella conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

“I soggetti Covid, pertanto, - prosegue la nota di Grippi – dovranno effettuare la normale raccolta differenziata con delle precauzioni di un doppio sacco per le varie tipologie di rifiuti ed accorgimenti indicati dall’Istituto Superiore di Sanità: fazzoletti di carta e carta in rotoli asciugamano vanno ora nell’indifferenziato.

Quindi da ieri , con il cessare dello stato di emergenza per la raccolta i cittadini monrealesi dovranno attenersi al calendario stabilito”.