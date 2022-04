Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, si mette in moto la macchina organizzativa

A coordinare le iniziative folkloristiche sarà ancora una volta l’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”

MONREALE, 3 aprile – Torna finalmente, dopo due lunghi anni di assenza, la festa del Santissimo Crocifisso e si mette in moto la macchina organizzativa, anche per quel che riguarda le iniziative folkloristiche e ricreative, che faranno da “apripista” al clou dell’evento, costituito – come è noto – dalla processione del 3 maggio.

Nei giorni scorsi il sì definitivo è arrivato al termine di un vertice tenutosi tra l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore al Turismo, Geppino Pupella, dal commissario della confraternita del Santissimo Crocifisso, don Ferdinando Toia, dal rettore del Santuario, monsignor Sebastiano Gaglio e dal comitato organizzatore.

Per non farsi trovare impreparata l’amministrazione comunale ha già cominciato a muovere i primi passi, attraverso una serie di incontri (l'ultimo questa mattina) che serviranno a mettere a punto gli eventi che faranno da corollario alla festa. Così come avvenuto nelle scorse edizioni, antecedenti al covid, l’organizzazione è stata affidata all’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” presieduta da Salvatore Modica, che si occuperà della parte logistica e finanziaria dell’evento. E proprio sotto quest’ultimo aspetto è già partita la raccolta di fondi, necessari alla realizzazione degli eventi.

A questo proposito l’associazione comunica che l’offerta che ciascun cittadino vorrà erogare deve considerarsi “libera e spontanea” e comporterà la corresponsione di una ricevuta, detraibile dalla dichiarazione dei redditi. A fine manifestazione, poi, sarà cura dell’associazione rendicontare sull’impiego dei fondi ricevuti, attraverso un consuntivo che, oltre alla cittadinanza, nell’ottica della massima trasparenza, sarà presentato anche all’amministrazione comunale, alla Curia, al Santuario ed alla stazione dei carabinieri di Monreale.

L’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, inoltre tiene a precisare che coloro che saranno deputati alla raccolta del denaro saranno ben riconoscibili grazie a degli appositi giubbotti o dei pass identificativi. Saranno soltanto questi soggetti ad avere titolo alla richiesta. L’associazione, pertanto, invita a diffidare da eventuali individui sprovvisti di questi elementi riconoscitivi.

Questo, infine, l’elenco dei componenti del gruppo: Presidente: Salvatore Modica; Vicepresidente: Luciano Lo Vecchio; Segretario: Fabrizio De Corcelli; Consiglieri: Emanuele Modica, Claudio Lupo, Claudio Giallombardo. Collaboratori: Alessandro Bruno, Francesco Comandè, Giovanni Rusticano, Luca Mandalà, Roberto Bove, Antonio Maestri. A questi si sono aggiunti: Francesco Aurelio Ferraro, Giuseppe Cortigiani, Davide Pitanza.