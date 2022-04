Scavi in via Linea Ferrata e Esterna Real Celsi, da domani sospesa la transitabilità

La circolazione stradale sarà interdetta fino al 7 aprile per consentire le operazioni di distribuzione dell’energia elettrica

MONREALE, 4 aprile - È un provvedimento temporaneo quello adottato dal dirigente dell’Area I “Polizia Municipale”, comandande Luigi Marulli, volto a garantire la sicurezza stradale, in occasione dei lavori che interessano lo strato sottostante della pavimentazione delle due arterie.

Nello specifico, l’ordinanza dirigenziale n. 36 dell’1 aprile, fa riferimento al tratto ovest della via Linea Ferrata, proseguendo per via Esterna Real Celsi, lì, dove la ditta Cargo Srl, sarà impegnata nelle operazioni di scavo per la realizzazione di un elettrodo media tensione in cavo interrato. Da domani e fino a giovedì, dunque, dalle ore 8 alle 17, sarà vietata la circolazione stradale a tutte le categorie di veicoli, presso le due arterie oggetto di intervento.