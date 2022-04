Sviluppo rurale, 33 milioni ai Gal siciliani: a San Martino delle Scale nascerà un parco polivalente

Il progetto prevede la realizzazione di un campo di pallavolo, tennis e calcetto

PALERMO, 6 aprile – Quasi 33 milioni di euro assegnati ai Gal siciliani come risorse aggiuntive della misura 19 del Programma di sviluppo rurale grazie alla proroga delle attività per il 2021 e 2022.

E' il tesoretto che si sono visti ripartire dall'Autorità di gestione i 23 Gruppi di azione locale dell'Isola in base alla qualità dei progetti presentati e dell'avanzamento della spesa pubblica e della spesa impegnata. Indicatori che hanno determinato una sorta di classifica di efficienza che vede il Gal Terre Normanne al primo posto per risorse assegnate con 3.385.021,15 euro, di cui 1.358.731,56 euro già destinati al finanziamento del Parco polivalente inclusivo che sorgerà a San Martino della Scale, frazione di Monreale.

"Sarà una 'palestra diffusa' su un'area di diecimila metri quadrati nella zona a sud dell'abbazia benedettina - spiegano il direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba e il direttore tecnico Francesco Rossi - con spazi attrezzati per il gioco ed il tempo libero, anche grazie a un campo polivalente dove si potranno praticare pallavolo, tennis e calcetto.

A Piana degli Albanesi, inoltre, con 1 milione 200 mila euro sarà realizzato il Museo del cannolo. Per fornire un reale sostegno su bandi e finanziamenti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini nei nostri venti Comuni consorziati in provincia di Palermo, il Gal Terre Normanne con l'attivazione della misura 7.1 mira inoltre a sostenere la stesura dei Piani di sviluppo di aree comunali situate in zone rurali C e D attraverso misure utili a colmare i divari economici con le aree urbane.

In un periodo storico in cui si sente parlare spesso e male della Sicilia in termini di scarsa capacità di spesa dei fondi europei - concludono Sciarabba e Rossi - l'esempio dei Gal costituisce invece un modello virtuoso di efficienza per la progettazione degli interventi a favore dei Comuni: una missione che il Gal Terre Normanne mette in pratica da vent'anni con standard che oggi lo pongono ai vertici nell'Isola".