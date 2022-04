Santissimo Crocifisso, parla Salvatore Modica: ''La processione si farà''

Il presidente dell’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” non ha dubbi: “Non conosco nessuno che non verrà appena comincerà la processione”

MONREALE, 6 aprile – “La processione del Santissimo Crocifisso si farà sicuramente, a qualsiasi condizione”. Lo conferma il presidente dell’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, Salvatore Modica, tra l’altro confrate da circa mezzo secolo.

Ad esprimersi in tal senso anche il commissario della confraternita, Pietro Maranzano. Le dichiarazioni di Modica arrivano dopo qualche voce velata che trapelava in questi giorni circa eventuali titubanze di alcuni confrati, a causa della non ancora sconfitta situazione pandemica.

“Io da confrate da più di 50 anni - continua il presidente – non conosco confrati che, sapendo che il Crocifisso esce per le strade non si presentano per la processione. Poi io sono molto fiducioso e voglio aggiungere che a volte durante la processione abbiamo preso acqua, neve freddo, da battere i denti e l'indomani mai nessuno ha avuto un raffreddore. Anzi voglio aggiungere che il portare il nostro Santissimo Crocifisso in mezzo al popolo di Monreale si deve prendere come una richiesta di un miracolo per far cessare tutto quello che di brutto c'è nel mondo e chiedere a Grazia l'anima e u piddunu ri piccati. Sia fatta sempre la sua volontà del nostro Patruzzu Amurusu”.