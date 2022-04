Covid-19, il monitoraggio aggiornato in Sicilia: 4.142 nuovi casi e 15 vittime

Si attesta a 1.273 unità il numero dei contagi rinvenuti in provincia di Palermo

PALERMO, 7 aprile – Sono stati 4.142 i casi di positività al coronavirus rilevati nella nostra regione nelle ultime ventiquattro ore. Gli stessi sono emersi dalle 27.722 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari; le vittime sono 15 e i guariti 29.517, in base al ricalcolo che riguarda anche le giornate precedenti.

L'incidenza è pari al 14,9%, mentre i ricoveri risultano in diminuzione in degenza ordinaria (-7) e in aumento in terapia intensiva (+7). Dei contagi comunicati oggi, 537 sono da attribuire a date differenti da quella odierna e la ripartizione presente nel bollettino ufficiale indica 1.273 nuove infezioni a Palermo, 760 nel Catanese, 573 a Messina, 456 nel Siracusano, 449 a Trapani, 438 nell'Agrigentino, 304 a Ragusa, 232 nel Nisseno e 194 a Enna.

A livello nazionale sono stati registrati 69.596 nuovi positivi (a fronte di 469.803 tamponi processati), 150 vittime e un tasso di positività di poco inferiore a quello regionale (14,8%).