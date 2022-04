Manutenzione delle strade, dallo Stato arrivano 187 mila euro

Serviranno per le esigenze del biennio 2022-23

MONREALE, 8 aprile – Arrivano 187 mila euro per la manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Somme che serviranno per il biennio 2022-2023 e che provengono dallo Stato che per tutto il territorio nazionale, a questo scopo, ha destinato 300 milioni di euro in favore dei comuni (200 per il 2022, 100 per il 2023).

Le somme sono comprese nel decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022, intitolato “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”.

Per quel che riguarda Monreale, le somme a disposizione constano di 125 euro per il 2022 e 62.500 per l’anno successivo. Con questa cifra, pertanto, che non appare generosa, il comune, che si è già attrezzato dal punto di vista amministrativo, dovrà provvedere a programmare gli interventi di sistemazione della sua rete stradale, purtroppo non sempre in condizioni ottimali, per non dire spesso malmesse e pericolose.

L’incarico di curare la progettazione e la direzione dei lavori in questione è stato conferito al geometra Giuseppe Sala, cui toccherà, insieme allo staff dell’ufficio tecnico, di individuare le priorità relative alle criticità sulle quali intervenire.