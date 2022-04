Monreale, dopo vent'anni in arrivo i nuovi scuolabus

Arcidiacono: "Si potrà andare a scuola senza fare viaggi della speranza"

MONREALE, 8 aprile – Gli studenti delle scuole monrealesi, dopo circa vent'anni, potranno usufruire di scuolabus nuovi di zecca. Ad annunciarlo il primo cittadino Alberto Arcidiacono, con un post sul proprio profilo Facebook.

"Finalmente i miei piccoli amici potranno raggiungere la scuola senza fare viaggi della speranza" è quanto scritto dal sindaco con una punta di ironia. Un problema, quello del trasporto degli studenti, che ha interessato ragazzi e famiglie pressoché costantemente, costituendo un vero e proprio disagio in particolar modo per i pendolari. La notizia, dunque, non può che essere di buon auspicio per il futuro della nostra comunità, della quale i più piccoli sono senz'altro la fetta più importante.