Un’iniziativa di solidarietà per ricordare Filippo Sciortino

Gli amici aprono una sottoscrizione per aiutare il ristorante @Moltivolti danneggiato da un incendio

MONREALE, 10 aprile – Due giorni fa avrebbe compiuto 56 anni, traguardo che non ha raggiunto perché è improvvisamente scomparso nello scorso mese di settembre. Oggi, però, amici e familiari, vogliono ricordarlo con un’iniziativa di solidarietà.

Filippo Sciortino, arredatore monrealese di successo di tanti programmi tv è ancora nei cuori di tantissimi amici che ne hanno apprezzato le qualità umane, prima ancora che professionali. I familiari, coordinati dalla sorella Melina, vogliono abbinare il suo nome a quello di @Moltivolti, ristorante, co-working e impresa sociale a Ballarò, nel cuore del centro storico di Palermo, danneggiato poco tempo fa da un incendio che ha distrutto diversi arredi e attrezzature.

“Moltivolti – si legge in una nota – ha dato tanto alla comunità cittadina in questi anni, svolgendo un importante lavoro sociale e culturale ma adesso questa realtà rischia di non poter tornare a svolgere il suo impegno mettendo a rischio il posto di numerosi dipendenti e lasciando una cicatrice sulla città di Palermo. Vorremmo dare una mano a questi amici nella difficile ricostruzione e nello stesso tempo vogliamo ricordare il nostro amato Flippo, nella modalità che lui preferiva, ovvero condivisa, gioiosa e con un segno di rinascita.

La raccolta fondi è indirizzata alla ricostruzione di un tavolo da pranzo in legno massello, per otto commensali, forato al centro per la fuoriuscita di un albero frondoso, che prima caratterizzava il locale di Moltivolti, oramai andato in fumo durante l’incendio. La realizzazione di questo importante e originale arredo, funzionale alla condivisione, alla convivialità, alla socialità, simbolicamente segnato dalla presenza di un albero con fronde e radici, assume per noi l’immagine emblematica dell’amicizia, del fare rete e della rinascita stessa, in sintonia con lo spirito che anima questo gruppo di amici che vuole ricordare una persona speciale capace, nel suo passaggio terreno, di seminare nelle nostre vite momenti preziosissimi, sempre vivi.

L'invito è rivolto a tutti coloro che con Filippo hanno sperimentato la sua maniera di concepire il sentimento dell’amicizia, le infinite variazioni in cui sapeva modularlo, la sua grande generosità e il suo straordinario dono di illumiare il cuore con una risata”.

Per rendere possibile quanto l’obiettivo la sorella di Filippo, Melina Sciortino, ha aperto un conto corrente dedicato sul quale è possibile donare. Questa iniziativa nasce su proposta di tanti Amici che in questi mesi hanno offerto, a vario titolo, un supporto operativo per l’organizzazione della raccolta fondi.

La somma da raggiungere per la realizzazione artigianale del tavolo si aggira intorno ai 1.300 euro. “Sarà nostra cura – dice ancora la nota – tracciare, in piena trasparenza, con costanti aggiornamenti, i progressi dell’iniziativa, le quote raggiunte e rendere noto l’obiettivo finale. Confidiamo nella vostra sentita partecipazione, augurandoci di poterci sedere presto intorno a quel tavolo per scambiarci, festosamente, pensieri, ricordi vissuti ed emozioni con e sul nostro amico Filippo. Auspiachiamo di incontrarci a Moltivolti entro la fine di aprile, la data precisa verrà comunicata per tempo”.

CONTO CORRENTE: Unicredit

INTESTATARIO: Carmela Sciortino

IBAN: IT62J 02008 32974 001648050082

BIC/SWIFT: UNCRITMM

CAUSALE: Donazione per Filippo