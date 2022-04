Via Ponte Parco, stasera torna in funzione l’impianto di illuminazione pubblica

È quella che collega Aquino ed Altofonte. L'impianto era spento da circa otto anni

MONREALE, 14 aprile – Si accenderà stasera alle 20 l’impianto di illuminazione pubblica di via Ponte Parco che collega la frazione di Aquino con Altofonte, spento da più di 8 anni.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi a Rete, Geppino Pupella che ha coordinato i lavori per l’intervento di ripristino della rete che è stato progettato e curato dai tecnici comunali ai quali ha manifestato il plauso dell’amministrazione comunale. “Il progetto, come si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del comune, fa parte del programma politico amministrativo del sindaco Alberto Arcidiacono che in modo concreto sta intervenendo per mettere in sicurezza tutte le strade del territorio comprese le frazioni”.

“Un impegno concreto – dichiara Arcidiacono – per centro, periferia e frazioni che serve a dare servizi e sicurezza ai nostri cittadini. Il nostro lavoro continua e proseguiamo per tutte le altre parti del territorio”. “Abbiamo così avallato una richiesta della popolazione residente – conclude Pupella – alla quale abbiamo dato priorità e certezza, rendendo concreta una loro richiesta”.