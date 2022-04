Un logo per il ''Patto locale per la lettura'': al via il bando

La scheda di presentazione e la proposta progettuale dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 20 aprile. SCARICA LA MODULISTICA

MONREALE, 15 aprile - L’obiettivo dell’amministrazione comunale, come anticipato precedentemente, è quello di sensibilizzare la popolazione monrealese alle attività di lettura, mediante l’istituzione del “Patto locale per la lettura della Città di Monreale” che ha già chiamato a raccolta cittadini, enti, associazioni e soggetti vari, attraverso un bando.

Un ulteriore avviso, pubblicato presso il sito istituzionale del comune, invita artisti e disegnatori locali a proporre un’idea progettuale di un logo da attribuire al medesimo progetto, secondo i criteri richiesti. Per partecipare, sarà necessario scaricare e compilare le due schede - domanda di partecipazione e modulo di cessione del copyright - da allegare alla proposta progettuale costituita dall’elaborato grafico e da una sintetica relazione scritta.

La documentazione, dovrà essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte del 20 aprile, o per via telematica all'indirizzo e-mail biblioteca.comunale@comune.monreale.pa.it oppure a mano su supporto informatico, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Monreale.

Gli allegato grafici, saranno presentati alla commissione giudicatrice in forma anonima e il logo selezionato verrà presentato il 23 aprile in occasione dell’iniziativa pubblica di sottoscrizione del Patto per la Lettura, dalle ore 16,30 presso l’aula Biagio Giordano.