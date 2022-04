Covid-19, di nuovo al di sopra delle 3 mila unità i nuovi casi in Sicilia

Sono invece 135.235 gli attuali positivi alla malattia

PALERMO, 15 aprile – Calano, ma di sole 42 unità, i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia: ne sono stati riscontrati 3.705 (a fronte di 26.024 analisi effettuate), mentre l'incidenza sale di nuovo (oggi si colloca al 14,2%, ieri era al 13%).

Vittime e guariti sono stati, rispettivamente, 16 e 9.582, mentre si attesta a 135.235 unità il numero degli attuali positivi al coronavirus nella regione. Di questi, 951 sono ricoverati con sintomi e 56 in terapia intensiva.

La ripartizione provinciale delle nuove infezioni rilevate è la seguente: 1.081 sono emerse a Palermo, 838 nel Catanese, 817 a Messina, 471 nel Siracusano, 372 a Trapani, 353 nell'Agrigentino, 265 a Ragusa, 171 nel Nisseno e 78 a Enna.

A livello nazionale sono stati accertati 61.555 casi in più e 133 vittime. Per quanto riguarda i tamponi processati in tutta Italia, questi sono stati 397.482 (dato che conduce il tasso di positività al 15,5%); il numero degli attuali positivi al coronavirus si attesta invece a 1.218.924 unità.