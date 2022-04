Villa Savoia, altri 45 giorni per il termine dei lavori

Frattanto già da qualche settimana smontata la prima impalcatura della facciata

MONREALE, 18 marzo – In effetti un leggero ritardo già cominciava a registrarsi rispetto ai tempi di ultimazione dei lavori dell'opera, che erano stati fissati per il 28 febbraio, quindi più di un mese fa. Frattanto comincia a intravedersi, anche se non ancora in modo del tutto definitivo, il nuovo look di Villa Savoia.

Ci saranno dunque altri 45 giorni a disposizione della ditta appaltatrice dell'opera di riqualificazione – la ''Costruzioni Sud'' – per poter ultimare definitivamente i lavori. Ricostruendo la vicenda, era il maggio dello scorso anno quando l'amministrazione Arcidiacono consegnava i locali alla ditta incaricata di portare a compimento le opere di ristrutturazione. I ritocchi agli intonaci dei prospetti, versanti in precedenza in condizioni di assoluto degrado, sono appunto già visibili da quando – già qualche settimana fa – è stata smontata la prima impalcatura impiegata dagli operai per il rifacimento di tutta quanta la prima porzione di facciata (visibile nella nostra foto copertina).

Il progetto, finanziato dal Gal – gruppo di azione locale Terre Normanne con un contributo di ben 120mila euro, oltre alla massiccia ridefinizione dei prospetti appunto, prevede anche la sostituzione delle soglie in marmo che coprono i muretti di protezione delle terrazze e delle strutture a sbalzo, nonché la sostituzione di alcuni infissi con nuove vetrate. Unico neo sono senz'altro i tempi di consegna lavori, ufficialmente stimati per lo scorso 28 febbraio e quindi – calendario alla mano, come detto – in ritardo di più di un mese. L'aggiornamento più recente è dunque il sì da parte del RUP (responsabile unico del procedimento) alla concessione di ulteriore tempo alla ditta per portare a compimento la riqualificazione, spostando al 31 maggio la data di termine per la conclusione dell'appalto