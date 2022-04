Coronavirus, in Sicilia altri 4.399 casi e 9 vittime

Il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto le 10.353 unità

PALERMO, 16 aprile – Non si fermano i contagi da Covid-19 in Sicilia: dalle 28.778 analisi processate nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi altri 4.399 e il tasso di positività risulta di nuovo in aumento (15,2%).

Attualmente nella nostra regione ci sono 132.201 persone positive al coronavirus, e di queste 967 sono ricoverate con sintomi e 57 in rianimazione. Le 9 vittime segnalate nel bollettino odierno portano il numero complessivo dei decessi nell'Isola a 10.353 unità dall'inizio dell'emergenza pandemica, mentre i guariti sono 8.147.

Dei nuovi casi rilevati, 1.143 fanno capo alla provincia di Palermo, 1.174 a quella di Messina, 992 riguardano il Catanese, 259 sono stati registrati a Ragusa e provincia, 370 ad Agrigento, 428 nel Siracusano, 168 a Caltanissetta, 378 nel Trapanese e 210 a Enna.

L'intera penisola presenta invece la seguente situazione epidemiologica: i nuovi contagi da Covid-19 riscontrati sono 63.815, mentre il numero delle vittime si attesta a 133 unità. I tamponi effettuati sono stati 424.482 e l'incidenza è dunque pari al 15%.