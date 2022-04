Turismo, torna a Monreale il bus a due piani: fino a ottobre ci sarà il ''City Sightseeing''

Un provvedimento del comune destina due piazzuole nelle vicinanze del centro storico

MONREALE, 20 aprile – Vuole essere una ulteriore spinta al turismo il provvedimento del comune con cui vengono destinate due aree di sosta al bus scoperto panoramico, meglio conosciuto come il “City Sightseeing”.

Si tratta di un’esperienza non nuova a Monreale, che già una decina d’anni fa venne realizzata dall’amministrazione comunale dell’epoca e portò all’ombra del duomo circa cinquemila visitatori, per lo più stranieri. il bus proverrà da Palermo e dopo aver condotto i turisti lungo le bellezze del capoluogo, farà tappa pure a Monreale dove gli utenti potranno venire ad ammirare i monumenti normanni, dal 2015 inclusi nel patrimonio dell'Unesco.

L’ordinanza dirigenziale, a firma del comandante della Polizia municipale, Luigi Marulli prevede l’installazione di due piazzuole nelle quali poter far sostare il bus: una in via Fontana del Drago, nell’area sottostante il capolinea Amat e l’altra in via Benedetto D’Acquisto, all’altezza del civico 16, in pratica nell’area posta tra l’intersezione di via Arcivescovado fino a quella con il vicolo Lampasi.

Sarà che i turisti verranno scarica e ricaricati, per poi ripartire alla volta di Palermo. Il provvedimento comunale avrà vigore da ora fino a tutto il 31 ottobre prossimo e sarà valido tutti i giorni dalle 8 alle 20.

“Cerchiamo di incrementare la presenza turistica nella nostra cittadina – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono – facendo ricorso anche a questi espedienti simpatici che consentono al visitatore di godere del panorama della Conca d’Oro e di ripensare alle bellezze contenute a Monreale e conservate per così tanti anni di storia”.