Santuario della Madonna delle Croci, dalla Regione 700 mila euro per la messa in sicurezza

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia: "L'attenzione che merita un sito di grande importanza per la nostra città"

MONREALE, 21 aprile – Dalla Regione Siciliana arriveranno 700 mila euro per mettere in sicurezza il santuario della Madonna delle Croci. La Giunta di governo regionale ha deliberato l'intervento di consolidamento del costone e del muro che insiste sul sagrato della chiesa.

A proporre il finanziamento è stato il presidente della Regione Nello Musumeci, nella veste di commissario del Governo per il dissesto idrogeologico. Soddisfatto il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, vicino alla comunità di fedeli del santuario: "Sono veramente molto felice per l'intervento a beneficio della chiesa cui i monrealesi sono molto legati. Ringrazio il presidente della Regione per la sensibilità con cui ha accolto l'appello del rettore don Giovanni Vitale, impegnato a salvaguardare e dare decoro al sito.

La chiesa, oltre ad essere un monumento ottocentesco di notevole interesse storico e artistico, legato a delle apparizioni mariane avvenute nel 1812, è un importante polo spirituale intorno a cui si raccoglie una comunità di fedeli silenziosa. Finalmente dalla Regione è arrivata l'attenzione che il luogo merita".