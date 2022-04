Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, il 1° maggio concerto di Mess e show di Sasà Salvaggio

Gli spettacoli sono in programma a partire dalle ore 21 a piazza Guglielmo

MONREALE, 21 aprile – Assumono colori monrealesi gli intrattenimenti serali della festa del Santissimo Crocifisso. Dopo l’ufficializzazione del concerto dei “The Kolors”, in programma la sera del 2 maggio, arriva la notizia del concerto del cantante di casa nostra Mess, al secolo Pietro Messina.

Mess, 21 anni ad agosto, ma già con un “cursus honorum” di tutto rispetto, in relazione alla giovanissima età, si esibirà sul palco di piazza Guglielmo alle ore 21 e precederà lo show di cabaret di Sasà Salvaggio, in programma subito dopo.

Pietro, non nuovo sul palco allestito sotto il duomo (ha vinto, infatti, per due volte la rassegna estiva “Una voce per Monreale”), proporrà brani inediti, alcuni già usciti su tutte le principali piattaforme online e cover di noti cantanti italiani.