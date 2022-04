Scuole chiuse dal 2 al 4 maggio: c'è l'ordinanza del sindaco

Variazioni al piano traffico, spettacoli, grande afflusso di visitatori: non ci sono le condizioni per garantire ordinatamente la vita scolastica

MONREALE, 21 aprile - Approvata la proposta di delibera fatta pervenire al sindaco dal comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli. Niente scuola per gli studenti monrealesi da giorno 2 al 4 maggio, in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso.

Un evento, quello della festa, che certamente catalizzerà l'attenzione non solo della popolazione monrealese, ma anche di quella di centri abitati vicini, generando un grande afflusso di visitatori che dovrà in qualche modo esser gestito con un nuovo piano traffico, studiato ad hoc per l'occasione.

Questa la motivazione che ha spinto il primo cittadino monrealese Alberto Arcidiacono ad apporre la propria firma all'ordinanza che prescrive la chiusura di tutti gli istituti scolastici nelle giornate tradizionalmente più "calde" dell'intera manifestazione. Sfilate, carretti, banda, spettacoli non consentono di fatto una ordinata e regolare vita quotidiana, né tantomeno le necessarie condizioni di sicurezza. Per tale ragione, anche gli studenti - come la maggior parte della cittadinanza - potranno godere (dopo ben due anni di stop, ndr) della festa del Santissimo Crocifisso.