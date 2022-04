Coronavirus, 5.079 nuove infezioni e tasso di positività al 16% in Sicilia

Si contano altresì quasi 10 mila guariti e 32 vittime. E' Messina la provincia con più casi

PALERMO, 21 aprile – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 5.079 i nuovi contagi da Covid-19 nella nostra regione (di cui 1.416 nel Messinese, 1.359 a Palermo, 1.102 nel Catanese, 534 a Siracusa, 490 nel Trapanese, 468 ad Agrigento, 369 nel Ragusano, 238 a Caltanissetta e 87 nell'Ennese).

Le analisi processate oggi sono state 31.706 e il tasso di positività è sceso al 16%. Il bollettino ufficiale ha comunicato l'avvenuto riscontro di 9.953 guarigioni e 32 vittime, delle quali soltanto 2 sono attribuibili alla giornata odierna.

Negli ospedali sono ricoverate rispettivamente 883 persone in degenza ordinaria e 48 in terapia intensiva, mentre sono in tutto 123.627 i siciliani attualmente positivi al coronavirus. A livello nazionale sono stati accertati 75.020 nuovi casi, 166 vittime e un'incidenza del 16,8%.