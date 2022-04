Giornata mondiale della Terra: Condotta Slow Food dona 20 piante d'olivo all'associazione ''Itinerarium Rosaliae''

Saranno destinati a ognuno dei quindici comuni e delle quattro diocesi attraversati dal cammino dedicato a Santa Rosalia

MONREALE, 23 aprile – In occasione della 52ª Giornata Mondiale della Terra - ricorrenza celebrata ogni 22 aprile in tutto il mondo - la Condotta Slow Food Monti Sicani ha donato all’associazione Itinerarium Rosaliae venti piante di olivo, da destinare ad ognuno dei 15 Comuni e delle 4 Diocesi attraversati dall’Itinerarium Rosaliae, cammino dedicato a Santa Rosalia, patrona della biodiversità e testimone di Fede e di Pace.

La piantumazione del primo ulivo avverrà domenica 24 aprile alle ore 17.00 sul Monte Pellegrino presso il Santuario di Santa Rosalia, nel contesto di un momento celebrativo di preghiera, che coinvolgerà la comunità e darà spazio ad una forte invocazione per la Pace. Nei giorni successivi, l'evento di piantumazione degli ulivi sarà celebrato anche negli altri comuni interessati. L’intento è quello di qualificare l’Itinerarium Rosaliae – percorso di elevato interesse religioso, naturalistico e culturale che, lungo 187 km circa, collega l’Eremo di Santo Stefano Quisquina (AG) con il Santuario di Monte Pellegrino a Palermo – anche quale Cammino di Fede e di Pace.

"Con questo gesto - spiega Kòrai - Officina Territoriale Itinerarium Rosalie - si vuole evidenziare il valore altamente simbolico dell’Itinerarium e offrire uno spunto di riflessione che, a partire dalla necessità di tutela della biodiversità (in linea con l’enciclica Laudato si' di Papa Francesco) e della diversità culturale (che i territori delle diocesi di Palermo, Monreale ed Agrigento e dell’Eparchia di Piana degli Albanesi esprimono), dia spazio alla centralità della convivialità delle differenze quale condizione necessaria per lasciar germogliare la Pace".

I 20 alberi di olivo “Passulunara”, una varietà tipica e alquanto rara dei Monti Sicani a rischio di regressione, fanno parte dei 2000 esemplari che la Condotta Slow Food Monti Sicani sta donando ad alcune istituzioni ed organizzazioni grazie ai proventi di 1% ForThePlanet del progetto Plant & Food Heritage, al fine di neutralizzare l’impronta ambientale annuale di dieci esseri umani. L’iniziativa è sostenuta e promossa da Kòrai - Officina Territoriale Itinerarium Rosalie del Progetto Policoro Diocesi di Palermo che cura la valorizzazione del cammino, dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport – Diocesi di Palermo, dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro – Diocesi di Palermo, dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile - Palermo, da Caritas Palermo e dall’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, con cui l’Officina Territoriale Itinerarium Rosaliae e l’Associazione Itinerarium Rosaliae collaborano per la valorizzazione del cammino.