Pioppo, stamattina ancora un guasto alla rete idrica e acqua per strada

Il presidente di frazione D’Alcamo: ‘’Chiederò a breve un incontro con i vertici comunali del settore idrico’’

MONREALE, 23 aprile – Storia vecchia, anzi vecchissima. Ancora questa mattina – come ormai da circa una decina di giorni – la frazione di Pioppo si è svegliata riscontrando l’ennesimo guasto alla condotta idrica, di cui già altre volte in più occasioni abbiamo avuto modo di parlare.

Tante ovviamente le lamentele, giunteci dalla popolazione di frazione, indubbiamente stanca di dover affrontare la medesima problematiche che si ripete ormai consecutivamente – come detto – da circa una decina di giorni. ‘’Alla base potrebbe esserci un problema di pressione notturno – spiega il presidente di frazione Giuseppe D’Alcamo, da noi interpellato anche in questa occasione – lo sbalzo pressorio tra il giorno e la notte potrebbe essere alla base della rottura delle tubazioni’’. Oggi, come a noi annunciato, dovrebbe svolgersi una riunione straordinaria della consulta: ‘’Chiederò a breve un incontro con i vertici comunali del settore idrico, insieme all’assessore Geppino Pupella e al sindaco Alberto Arcidiacono. L’obiettivo è certamente quello di trovare una soluzione efficace a questa problematica’’.