Coronavirus, in Sicilia 1.777 nuovi casi e tasso di positività al 15,7%

I tamponi processati sono stati 11.303, mentre si contano 121.188 attuali positivi

PALERMO, 25 aprile – In Sicilia nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 1.777 nuovi casi di positività al coronavirus, a fronte di 11.303 analisi effettuate. Delle 121.188 persone attualmente positive, 861 si trovano in degenza ordinaria e 51 in rianimazione.

L’incidenza si colloca al 15,7%, mentre vittime e guariti sono stati rispettivamente 7 e 1.534. Questa la distribuzione provinciale dei nuovi contagi: 619 sono emersi a Palermo, 361 nel Catanese, 282 a Trapani, 189 nel Messinese, 185 sia a Enna che ad Agrigento, 147 nel Ragusano, 112 a Siracusa e 101 nel Nisseno. In tutta Italia sono stati registrati 24.878 nuovi positivi al Covid-19, 93 vittime e un tasso di positività del 17,9%.