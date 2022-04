Appalusi ieri al gruppo Trinacria Bedda alla ''Sagra del Carciofo''

La manifestazione si è tenuta ieri a Cerda

CERDA, 26 aprile – C’era anche il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale alla 40ª edizione della Sagra del carciofo, una delle più importanti della Sicilia, che si è tenuta ieri a Cerda.

Il gruppo ha sfilato per le strade della cittadina madonita, tra le bancarelle che hanno offerto i loro prodotti tipici del luogo, manifestando la grande sicilianita' accompagnata da un eccellente orchestrina con gli strumenti tradizionali :il friscalettu, la fisarmonica, il tamburello. Tanto pubblico e tanto applausi.

Il Gruppo infine si è esibito sul palco dove ha coinvolto il pubblico in canti e tarantelle. Il presidente Patrizia Terzo si dichiara” soddisfatta per quello che il gruppo ha saputo dimostrare portando avanti le nostre tradizioni siciliane”.