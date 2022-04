Il ''Torneo dei Quartieri e delle Frazioni'' tutto in diretta su Monreale News

Verranno trasmesse e raccontate tutte le sfide, dalla fase a gironi alla finalissima. Sorteggio dei gironi previsto per il 7 maggio alle ore 10.30, presso Casa Cultura

MONREALE, 27 aprile – Sarà un'estate di sport, di corretto agonismo e si spera anche di tanto, tantissimo divertimento. E' stata ufficializzata la partnership con la nostra testata giornalistica, che permetterà a tutti i fruitori appassionati di sport di poter vedere tutte quante le partite del ''Torneo dei Quartieri e delle Frazioni''.

Dalla fase a gironi – che dovrebbe prevedere due classi di squadre – fino alla fase ad eliminazione diretta, per poi ovviamente vivere la finalissima di quella che è stata, in passato, una competizione sentitissima dalla popolazione locale. Con un servizio di telecronaca, volto a raccontare passo dopo passo tutte quante le partite del torneo, gli incontri verranno trasmessi sulla nostra pagina facebook e su quella del 'Torneo dei Quartieri e delle Frazioni'. Note già – in attesa di definizione finale - le squadre che si presenteranno al campo Conca d'Oro quest'estate: Aquino, Grisì, San Martino delle Scale, Villaciambra, Pioppo, Santa Teresa, San Castrense, San Vito, Pezzingoli, Carrubbella – Carmine. Si attende adesso di sapere quale sarà il calendario delle partite e quale la composizione dei due diversi gironi. che verrà reso noto e ufficializzato con il sorteggio che si terrà verosimilmente sabato 7 maggio presso Casa Cultura Santa Caterina, a partire dalle ore 10.30.