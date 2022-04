Nomina del nuovo vescovo, il saluto delle autorità cittadine

Il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia intervengono sul cambio al vertice di palazzo arcivescovile

MONREALE, 28 aprile – “Saluto con immensa gioia il nuovo arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi nominato da Papa Francesco”. Sono le parole del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono nell’apprendere la notizia della nomina della nuova guida della Chiesa monrealese.

Il sindaco stamattina ha rivolto un ringraziamento all’arcivescovo Michele Pennisi, che nel corso dei suoi nove anni alla guida dell’arcidiocesi, ha creato un legame indissolubile con la comunita’. Il sindaco Arcidiacono nello stesso tempo ha rivolto un augurio e un benvenuto al nuovo pastore per il prestigioso incarico alla guida di una delle più importanti arcidiocesi d'Italia per la sua secolare storia e la grande comunità religiosa.

"La nostra comunità è lieta di accogliere il nuovo pastore, Gualtiero Isacchi – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – che il Santo Padre Francesco, cui va la nostra gratitudine filiale, ha scelto per la diocesi di Monreale. Ringrazio sua eccellenza monsignor Michele Pennisi per questi nove anni di azione pastorale al servizio della nostra collettività. Rimarrà con noi come amministratore apostolico fino all'insediamento del nuovo Arcivescovo.

Il suo impegno civico in favore della cultura della legalità e dei temi sociali di certo ha lasciato il segno e ha contribuito ad una maggiore consapevolezza. Diamo il benvenuto nella nostra terra e diocesi a monsignore Isacchi. Sono certo continuerà l'azione di rinnovamento, a partire dalle nuove generazioni, di cui ha dato prova nella diocesi di Albano, in cui così bene ha operato come vicario per la Pastorale. La nostra comunità – ha concluso Intravaia – ha bisogno di guardare al futuro, consapevole del suo passato, il passaggio di testimone fra monsignore Pennisi e monsignore Isacchi ci rende grati ad entrambi".