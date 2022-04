Pnrr, il governo dà l’ok: via libera ai cinque interventi per Monreale

Russo: “Somme messe a disposizione dal governo nazionale a forte connotazione Pd”

MONREALE, 28 aprile – E’ arrivato il via libera da parte del governo nazionale ai “PIU” i piani integrati urbani, tra i quali c'è quello presentato dalla Città metropolitana. Ne dà notizia il segretari del Partito Democratico di Monreale, Silvio Russo.

Il piano comprende anche le opere che sono state finanziate al Comune di Monreale e che riguardano essenzialmente cinque interventi infrastrutturali.

Il riuso e la rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzo di Città, per 4,6 milioni di euro, il rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, piazzetta Vaglica, via Santa Maria La Nuova e via Agonizzanti (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione), per 1,1 milioni, la riqualificazione e la sistemazione con miglioramento della qualità del decoro urbano dell’Antivilla Comunale per 624 mila euro, la rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive di contrada Ranteria, per 1,1 milioni ed infine il sistema integrato delle aree di sosta a valle del Centro Storico con la realizzazione di impianto di risalita per 2,5 milioni.

“Opere fortemente volute dal governo nazionale – afferma Silvio Russo – fin dai tempi di quello, cosiddetto, giallorosso a forte connotazione del Partito Democratico. Si tratta di opere che cambieranno il volto della nostra cittadina e che la riqualificheranno sotto l’aspetto urbanistico e sociale.

Merito anche questa amministrazione ed agli impiegati comunali, che sono riusciti a captare i finanziamenti necessari e a presentare validi progetti che hanno riscontrato il favore degli organi giudicanti. Il Partito Democratico vigilerà affinchè l’iter prosegua nella forma più celere ed efficace”.