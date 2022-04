La malattia non ha perdonato: non ce l’ha fatta oggi Jessica Campanella

La ragazza di soli 27 anni si è spenta stamattina dopo due anni di lotta contro il cancro

MONREALE, 29 aprile – Una bruttissima notizia colpisce Monreale alla vigilia della festa del Santissimo Crocifisso. Non ce l’ha fatta Jessica Campanella, la ragazza monrealese di 27 anni, che due anni fa era stata colpita da un tumore cerebrale che, purtroppo, non le ha dato scampo.

Jessica, già arruolata nell’Arma dei carabinieri, come il papà, dove sperava di avere un tranquillo futuro lavorativo, si è spenta stamattina, al termine di lunghe e dolorose sofferenze. La prima diagnosi era arrivata nella primavera del 2020, in pieno periodo lockdown, dopo una risonanza magnetica. Supportata dai suoi genitori, che l’hanno assistita amorevolmente per tutto il tempo della sua malattia, era stata visitata presso l'Istituto Besta di Milano dove era stata ricoverata per effettuare un esame istologico.

Poi la visita a Colonia, in Germania, dove si era sottoposta a trattamenti finalizzati alla creazione di virus oncolitici e vaccini personalizzati che dovevano mirare a bloccare la crescita delle cellule tumorali.

Per lei, un anno fa, era stata organizzata pure una raccolta di fondi, poiché le cure erano estremamente costose, attraverso la piattaforma online “gofundme.com”, raccolta che aveva consentito di raccogliere anche una cifra considerevole, ed alla quale si era unita pure l’Arma dei carabinieri. Tutto, però, si è rivelato inutile ed oggi è arrivata questa terribile notizia.

Alla famiglia Campanella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.