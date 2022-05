Se ne va a 91 anni Sebastiano Guardì, una vita tra azienda e famiglia

Ha insegnato il mestiere ad oltre 100 ragazzi

MONREALE, 1 maggio – Nella giornata internazionale dei lavoratori se ne va un grande lavoratore, appassionato del suo mestiere, e che ha tramandato a più di 100 ragazzi, che si compiaceva di ricordare uno ad uno.

Una vita intera, da quando era bambino fino a pochi anni fa, fintanto che le forze glielo hanno consentito, passata in totale abnegazione nell'azienda di famiglia, la fratelli Guardì di via Buonriposo a Palermo. L'altra grande passione era la bicicletta: tantissime le domeniche trascorse insieme a tanti amici, in giro per la Sicilia.

Legatissimo alla sua grande famiglia, e ai numerosi nipoti, si farà ricordare per la sua affabilità e l'estrema disponibilità verso tutti.

I funerali si svolgeranno domani 2 maggio alle ore 15,30 presso la chiesa di San Castrense a Monreale

Alla famiglia Guardì le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.