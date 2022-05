Poesia, premiati oggi i vincitori del ''Concorso in memoria di Pino Giacopelli''

L'evento si è tenuto nell'aula Novelli del complesso monumentale. Fra i premiati anche il nostro redattore, Silvio Cancemi. Ecco tutti i vincitori. LE FOTO

MONREALE, 5 maggio – La poesia come unico e puro strumento umano di espressività e di elevazione di spirito. Soprattutto questo è stato il messaggio che ha animato la premiazione della prima edizione del ''Concorso di poesia in memoria di Pino Giacopelli'', tenutasi stamane presso l'aula Novelli del complesso monumentale Guglielmo II.

Un'arte – quella della poesia – in cui si annulla completamente il concetto stesso di primato, in cui viene meno l'idea stessa del giudicare, in virtù ovviamente della dimensione tutta personale, oltre che spiritualmente evocativa, della lirica e delle sue diverse forme. Partendo da questo assunto, valevole agli indubbi ringraziamenti a tutti quanti i concorrenti partecipanti, impossibile per i partecipanti all'evento non far menzione della personalità culturalmente fondante per Monreale del professore Pino Giacopelli.

La cerimonia odierna ha visto una grande partecipazione di pubblico e di studenti. L’iniziativa ha registrato l’adesione di 71 partecipanti tra cittadini e studenti di tutte le scuole del territorio, che sono state coinvolte dal Comune. A selezionare le poesie una giuria di esperti composta dalla docente Giulia Noto,dall’ex dirigente scolastico Stefano Gorgone e dallo scrittore Salvatore Cangelosi. A ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del concorso di poesia è intervenuto l’assessore Rosanna Giannetto. Le conclusioni sono state affidate al sindaco Alberto Arcidiacono, che ha ricordato la figura del professore Pino Giacoipelli che è stato anche un rappresentante della politica monrealese e promotore di eventi culturali. Presente alla cerimonia il figlio del professore Giacopelli, Nicola che ha ringraziato l’amministrazione Arcidiacono per avere ricordato la figura del padre con questa prestigiosa iniziativa. A premiare i candidati sono intervenuti, fra gli altri, gli assessori Paola Naimi, Geppino Pupella e Totò Grippi e il segretario generale del Comune Francesco Fragale.

Tanti i premi, la maggior parte indirizzati a giovani studenti dei diversi plessi scolastici del territorio. Ad aggiudicarsi il primo posto in classifica per la sezione dedicata alle scuole sono stati infatti Elio Ganci, del Liceo Basile-D'Aleo, con la poesia ''OrutuF''; Giulio Inzerillo per la scuola Guglielmo con la poesia ''Diversità-Unicità''; Giada Carollo con ''Nonno'' per la scuola Morvillo; Vittoria Culò per la scuola Veneziano-Novelli con ''La Delusione''; infine per la scuola Margherita di Navarra, con ''Il Mondo Cade'' Alice Di Cristina. Due invece le sezioni dedicate a tutti gli altri cittadini, una dedicata alla poesia in dialetto, l'altra in lingua italiana. A vincere il primo posto nella categoria di produzione in lingua dialettale è stata ''U Cantu ra scurdanza'' di Benedetto Rossi. La poesia ''Rifugio'' di Silvio Cancemi, componente della redazione del nostro quotidiano, si è invece aggiucata il primo premio per produzione in italiano.

L’iniziativa è stata sponsorizzata dall’Azienda Acqua e Sapone di Laura Leto e chiude le manifestazioni del cartellone dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Presenti alla manifestazione i rappresentanti del corpo docente delle scuole che hanno aderito all’iniziativa e le dirigenti scolastiche Francesca Giammona e Patrizia Roccamatisi.