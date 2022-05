Igiene ambientale, l’elogio dell’assessore Grippi agli operatori della ditta Ecolandia

“Si sono prodigati con grande impegno in questi giorni di festa per rendere accogliente la nostra città”

MONREALE, 5 maggio – “Esprimo un particolare ringraziamento a nome mio personale e dell’amministrazione comunale agli operatori della ditta Ecolandia che si sono prodigati in questi giorni di festa per rendere accogliente la nostra città, poiché l’obiettivo prioritario della nostra amministrazione è il decoro, la pulizia e il rispetto dell’ambiente”.

È quanto ha dichiarato l’assessore all’Igiene Urbana, Totò Grippi. “Un particolare ringraziamento al coordinatore della ditta Fabio Adimino – dice ancora Grippi – che ha coordinato tutto il lavoro che ci ha consentito di ottenere ottimi risultati per la nostra città”.

“Ringrazio l’amministrazione che ripone fiducia nel lavoro svolto dagli operatori – conclude lo stesso Adimino – che si sono impegnati in un lavoro duro e con ritmi continui, dalla mattina alla notte, così come continueremo fino alla festa della Madonna del Popolo per garantire un servizio ottimale”.