Giochi fatti, sorteggiati stamane i gironi del Torneo dei Quartieri

La cerimonia si è svolta a Casa Cultura: ecco la composizione dei gironi. LE FOTO

MONREALE, 7 maggio – I giochi, almeno quelli scritti su carta, tra lavagne e palline, possono considerarsi fatti. E' andato in scena stamane, all'interno della sala conferenze di Casa Cultura Santa Caterina, il sorteggio dei due gironi che costituiranno la prima fase del tradizionale e mai dimenticato ''Torneo dei Quartieri e delle Frazioni''.

Una competizione che non si vedeva a Monreale addirittura dal 2001, quando a contendersi la finale furono le compagini di San Vito e Santa Teresa. Oggi, dopo ben ventuno anni da quell'ultima partita, si è finalmente delineato il quadro generale riguardante il primo step della competizione – quello a gironi appunto – nella sua nuovissima edizione 2022. A presiedere al sorteggio l'organizzatore Alessio Tarallo, coadiuvato dagli assessori Grippi e Sardisco, dal consulente Giangreco e dal designatore del comitato ASC Palermo Salvatore Ramondino. Posti come teste di serie dei due gironi proprio le due finaliste della precedente edizione, il verdetto delle urne ha dunque sentenziato che a far parte del GIRONE A saranno San Vito, Aquino, Grisì, Carrubbella-Carmine, Pioppo, mentre nel GIRONE B si sfideranno Santa Teresa, San Martino, Pezzingoli, Villaciambra, San Castrense. Grande assente della competizione, per assenza di numero minimo di giocatori validi per l'iscrizione al torneo, è il quartiere Bavera. Al termine dell'estrazione, spazio all'esposizione integrale del regolamento di campo ed extracampo. Per ogni girone promosse alla fase successiva saranno quattro squadre (una soltanto verrà eliminata). Queste si affronteranno dunque nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale definitiva. Attesa vivida adesso per i calendari ufficiali della competizione, che decreteranno la data d'inizio e di fine del Torneo.

GIRONE A

SAN VITO

AQUINO

GRISI'

CARRUBBELLA-CARMINE

PIOPPO

GIRONE B

SANTA TERESA

SAN MARTINO

PEZZINGOLI

VILLACIAMBRA

SAN CASTRENSE