Aiuti umanitari per l’Ucraina, da Monreale raccolta di materiale in partenza da Fondo Pasqualino

L’assessore Naimi: “Ancora una volta è venuto fuori un grande senso di solidarietà”

MONREALE, 7 maggio – Ieri pomeriggio da Fondo Pasqualino, dove ha sede l’associazione di Protezione Civile Overland, è partito un grande carico di materiali contenenti di tutto, dai generi alimentari a lunga conservazione, scatolame, prodotti per l’igiene, medicinali, e tutto quello che è stato richiesto per portare gli aiuti alle popolazioni vessate dalla guerra.

Finita la festa riprendono, pertanto, le attività di aiuto destinate alle famiglie ospitanti nel nostro comune. L’assessore Naimi in questi giorni si è confrontata con Emilio Pomo, Coordinatore R.O.E. raggruppamento Operativo Emergenze Protezione Civile Regione Sicilia che si sta occupando di fare arrivare ciò che serve in Ucraina.”

Un sentito ringraziamento - ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Paola Naimi - alle parrocchie monrealesi, alla scuola Morvillo ed in particolare a Don Antonio Crupi per avere messo a disposizione i locali di San Castrense ed ancora all'associazione dei carabinieri in pensione, di una piccola comunità palermitana e di un’altra comunità di Montelepre che hanno collaborato all’iniziativa benefica .Ancora una volta è venuto fuori un grande senso di solidarietà. Un grazie al folto gruppo di cittadine che hanno aiutato nella raccolta e nel confezionamento del materiale dedicando mattine e pomeriggi a questa attività.Monreale continua a dare un grande segnale ed anche oggi è al fianco di chi ha bisogno”.