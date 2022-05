Lunga scia d’olio in via Cappuccini, avviata la messa in sicurezza

La strada è stata chiusa al traffico nel senso di marcia in discesa

MONREALE, 8 maggio – Per motivi di sicurezza è stata chiusa temporaneamente al traffico la via Cappuccini nel senso di marcia di discesa, dalla via Benedetto D’Acquisto in direzione del liceo Emanuele Basile, a causa di una lunga scia di olio che si è riversata sulla sede stradale.

L’accaduto, infatti, probabilmente determinato dalla perdita di olio di qualche vettura transitata in precedenza, potrebbe causare incidenti stradali, soprattutto ai motocicli, in ragione della forte pendenza del tratto in questione.

Tempestivo l’intervento della Polizia Municipale di Monreale e degli operai comunali di reperibilità per la messa in sicurezza.