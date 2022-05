Situazione epidemiologica da coronavirus, in Sicilia 2.288 nuovi contagi

I ricoverati sono rispettivamente 754 in degenza ordinaria e 40 in rianimazione

PALERMO, 8 maggio - Nella nostra regione sono 2.288 i casi di positività al coronavirus riscontrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 16.929 analisi effettuate; l'incidenza si attesta al 13,5% mentre sono state segnalate 9 vittime.

I siciliani attualmente positivi alla malattia sono 113.164, di cui 754 ricoverati in degenza ordinaria e 40 in rianimazione. La situazione epidemiologica in Sicilia fa emergere 2.299 guarigioni e la seguente ripartizione provinciale dei casi: Palermo ne conta 573, Catania 537, Messina 528, Siracusa 240, Trapani 229, Agrigento 216, Ragusa 213, Caltanissetta 146 ed Enna 30.

A livello nazionale sono stati rilevati 30.804 nuovi contagi da Covid-19, emersi da 203.454 tamponi processati. Le vittime sono state 72 e il tasso di positività si colloca al 15%.