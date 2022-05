I luoghi della Sicilia sconosciuta con ''Il Cammino dei Mille'', al via nella seconda metà di maggio

MONREALE, 12 maggio – Far scoprire posti incantevoli dove la natura è rimasta incontaminata raccontando la storia di una Sicilia per certi versi sconosciuta. Con questa duplice “mission” nasce "Il Cammino dei Mille" che sarà inaugurato nella seconda metà di maggio.

Dal 21 al 29 maggio i partecipanti saranno accompagnati dalle guide naturalistiche Federescursionismo e dai volontari della Pro Loco lungo sentieri suggestivi. La prima tappa coinvolgerà Monreale e San Martino delle Scale. Poi toccherà ai comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Marineo. La terza tappa farà conoscere le bellezze di Ficuzza, Mezzojuso,Villafrati, Godrano e Cefalà Diana.

Unico simbolo distintivo che traccia i sentieri è la freccia tricolore. Un percorso storico-naturalistico a tappe lungo 170 chilometri, tra natura, storia, turismo e sport. Un itinerario che coinvolge tredici comuni della provincia di Palermo.

"Sarà simbolicamente inaugurato nella seconda metà di maggio, periodo in cui si svolse la vicenda dei Mille da Renda a Palermo - spiega la Prololoco Monreale - Garibaldi arrivò a Renda il 18 maggio 1860 e dopo varie manovre sui luoghi che il Cammino collega scende il 27 maggio a Palermo da Gibilrossa. Abbiamo pensato che proporre di percorrere l’intero cammino, nella sua variante lunga di 10 tappe o in quella più breve di 7 tappe, sarebbe stato bello ma, per l’impegno che richiede, avrebbe coinvolto solo pochi appassionati.

Per il piacere quindi di allargare la possibilità di far conoscere almeno una parte del Cammino ad un maggior numero di camminatori, abbiamo pensato di programmare delle escursioni che si svolgeranno solo nei fine settimana".

Calendari Escursioni

21 MAGGIO

Monreale - San Martino delle Scale.

22 MAGGIO

Altofonte - Piana degli Albanesi

Santa Cristina Gela - Marineo

28 MAGGIO

Ficuzza - Mezzojuso

Villafrati - Godrano

Cefala Diana

29 MAGGIO

Marineo - Misilmeri