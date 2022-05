Ex cinema Imperia, il comune impegna 136 mila euro per l’acquisto delle attrezzature

Approvata la delibera: consentirà di dotarsi di luci, impianto audio-video e tendaggi

MONREALE, 13 maggio – Si avvicinano sempre di più la riapertura e soprattutto la piena fruizione dell’ex cinema Imperia, i cui lavori di ristrutturazione sono ormai prossimi alla conclusione.

Il comune, su proposta del dirigente dell’ufficio tecnico, Maurizio Busacca, impegna quasi 136 mila euro per l’acquisto degli impianti audio, luce e video e dei tendaggi. Mercoledì scorso, proprio a questo scopo, la giunta comunale ha approvato una delibera con la quale l’allestimento funzionale della struttura viene programmato secondo i vari aspetti logistici.

Nel dettaglio, occorreranno 8.000 euro per l’impianto video (telecamere, mixer, monitor, sistema di ancoraggio), 11 mila per il kit di strutture per le attività teatrali (tralicci, motore a catena, staffe, ecc.), 15 mila per l’impianto audio (diffusori, mixer audio, microfoni), 20 mila per quello relativo alle luci per attività teatrali (fari, mixer luci, sagomatore a led). Spesa più consistente per i tendaggi in velluto ignifugo per foyer, sala, galleria e palcoscenico che avranno un costo di 56 mila euro. Fra le altre spese più corpose quelle per coprire i costi dell’Iva (24.200 euro).

L’acquisto avverrà, come vuole la normativa, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per il perfezionamento della pratica, però, e per dare all’acquisto la copertura finanziaria, occorrerà effettuare una devoluzione parziale di altri mutui già contratti presso la Cassa Depositi e Prestiti.