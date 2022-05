San Martino, lavori di messa in sicurezza in via SM22: disposta la chiusura al traffico da lunedì

Lo rende noto l’assessore ai Servizi e Rete, Geppino Pupella

MONREALE,14 maggio – Da lunedì verrà chiusa al traffico la via SM 22 a San Martino delle Scale per lavori di messa in sicurezza e pavimentazione. Lo rende noto l’assessore comunale ai servizi a rete Geppino Pupella.

L’arteria collega San Martino con Piano Geli ed è ormai impraticabile a causa della vegetazione che ha reso dissestato il manto stradale”. Le attività di progettazione erano state coordinate dall'assessore Pupella per la parte tecnica in sinergia con l'assessore Luigi D'Eliseo per quella finanziaria. Nei giorni scorsi l'assessore Pupella avevaprecisato che l'intervento fa parte della programmazione per la messa in sicurezza di alcune arterie viarie al fine di rendere più sicura la transitabilità sia per i pedoni che per gli automobilisti,