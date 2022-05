Festa del Santissimo Crocifisso, ecco il rendiconto nel dettaglio delle entrate e delle uscite

Voce per voce, ecco come sono stati impiegati i fondi necessari all’organizzazione delle varie iniziative

MONREALE, 15 maggio – Lo aveva preannunciato e promesso prima dello svolgersi della festa e lo ha mantenuto alla sua conclusione. L’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, presenta il rendiconto delle entrate e delle uscite finanziarie necessarie per l’organizzazione e la realizzazione delle varie iniziative ludico-folkloristiche dell’edizione numero 396.

Lo fa attraverso una comunicazione ufficiale del suo presidente, Salvatore Modica, presentando nel dettaglio le singole voci che hanno caratterizzato i movimenti finanziari relativi alle singole azioni che sono state compiute. Una scelta di trasparenza, peraltro concordata con l’amministrazione comunale e con le forze dell’ordine alla vigilia della festa.

Ecco il quadro finanziario. L’associazione al 14 aprile scorso aveva un fondo cassa di 2.970,35 euro. A questi se ne sono aggiunti 15.225 dalla “raccolta blocchetti”, più 190 da quattro bonifici pervenuti ed infine 3.055 euro raccolti durante la processione, per un totale di 21.440,35 euro.

Questo, invece, il capitolo spese. Per la stampa dell’immagine del Santissimo Crocifisso più cornici 1.287 euro. 350 sono stati spesi per il “tusello” alla ditta “Gennaro Giovanni”.

Sette carretti siciliani (nei giorni 1 maggio mattina e 2 maggio pomeriggio) hanno avuto il costo di 3.800 euro. Per i fiori (ruota davanti addobbo mezzo altare nei giorni 1,2, 3 maggio più 1.000 garofani,1.000 rose) la spesa ammonta a 2.202 euro. Per i tamburi di Aspra nei giorni 1 ,2, 3 maggio sono stati spesi 1.700 euro. 200, invece per la colazione per i luminari presso il bar Italia. 84,96 euro, quindi, è la voce relativa all’acquisto dei panini e dell’acqua per rifocillare i componenti della banda musicale "I Fiati della Normanna" e associati per la sera del 3 maggio. Al santuario del Santissimo Crocifisso è stata effettuata un’offerta di 300. 75, poi, se ne sono andati per fotocopie, e stampe del rendiconto. Le spese bancarie, infine, dal 14 aprile al 13 maggio ammontano a 68,75 euro. Il totale delle uscite, pertanto, è di 10.067,71 euro. Considerate le entrate, precedentemente illustrate, se ne deduce, quindi che i fondi rimanenti sono di 11.372,64 euro. Fondi che, come afferma l’associazione, saranno messi a disposizione per l’organizzazione dell’Estate Monrealese.

Il presidente Salvatore Modica, a nome di tutta l'associazione, “ringrazia l'amministrazione Arcidiacono per l'incarico e la fiducia accordata per organizzare la 396^ festa del Santissimo Crocifisso. Inoltre ringrazia la stazione dei carabinieri di Monreale, il comando della Polizia Municipale, tutta la confraternita, il rettore del santuario del Santissimo crocifisso per la sentita collaborazione. Infine ringrazia di vero cuore tutta la cittadinanza di Monreale le frazioni, di Pioppo, San Martino delle Scale, Aquino, i commercianti e il mercato ortofrutticolo di Palermo per la partecipazione alla riuscita della realizzazione della festa, anno 2022.

Il presidente – conclude la nota –ringrazia personalmente gli associati e i collaboratori. Un ringraziamento particolare va al dottor Filippo Di Fazio e al professor Stefano Gorgone per la preziosa collaborazione prestata”.

Il rendiconto, con le singole voci, è stato consegnato al Comune di Monreale, alla stazione dei carabinieri di Monreale, al Santuario del Santissimo Crocifisso, alla confraternita ed alla cittadinanza attraverso l’affissione presso alcuni esercizi commerciali della città.