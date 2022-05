La memoria di tutti, l’Italia, Palermo trent'anni dopo: il 23 maggio si torna in piazza

PALERMO, 20 maggio - Lunedì 23 maggio, dopo due anni, le commemorazioni del XXX anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio torneranno in piazza.

In particolare al Foro italico di Palermo si terrà la tradizionale manifestazione di commemorazione alla presenza delle più alte cariche dello Stato con uno speciale in onda in diretta su Rai Uno condotto da Emma D'Aquino, dal titolo La memoria di tutti. L'Italia, Palermo trent'anni dopo.

Nel pomeriggio del 23 maggio alle 18 si terrà la cerimonia davanti all’Albero Falcone con l’esecuzione del Silenzio della Banda della Polizia di Stato e la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Anche questo momento sarà trasmesso in diretta dalla Rai che per l’occasione ha previsto un palinsesto dedicato su tutte le reti, le testate i canali radiofonici e le piattaforme per celebrare la Giornata della Legalità per ricordare le vittime della mafia a trent'anni dalle stragi.