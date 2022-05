Domande per l’inserimento nelle graduatorie provinciali d’insegnamento: uno sportello anche a Monreale

In via Roma, 23, tre volte a settimana nel pomeriggio

MONREALE, 20 maggio – Anche il CNA di Monreale, patronato Epasa Itaco, con sede in via Roma 23 mette a disposizione il proprio personale specializzato per l'espletamento della domanda online riguardante l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.