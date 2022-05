Via Pezzingoli, più di un milione per la messa in sicurezza dell’arteria

Adesso manca l'ultimo parere della Città Metropolitana

MONREALE, 20 maggio – Con un importo di oltre un milione di euro sta per partire la manutenzione straordinaria e il parziale rifacimento della SP. 68 bis di Pezzingoli, grazie ai fondi dell'assessorato regionale alla Mobilità e all'accordo quadro con la Città Metropolitana.

L'assessorato regionale Infrastrutture e mobilità ha dato parere positivo all'intervento e trasmesso gli atti al comune e alla Città metropolitana per l'acquisizione di tutti i pareri. Ne danno notizia il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e l'assessore ali Lavi Pubblici, Geppino Pupella. Nei giorni scorsi, peraltro, il deputato regionale Mario Caputo, con i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo e con una folta delegazione di residenti, aveva preso parte al sopralluogo con i tecnici regionali per la verifica delle condizioni dell'importante asse viario della SP 68 BIS, nota come Via Pazzingoli, arteria estremamente pericolosa sia per le condizioni strutturali del manto.

In pratica è trascorso poco meno di un mese dall'ultimo sopralluogo con i tecnici del dipartimento Infrastrutture e Viabilita' dell'assessorato regionale ai Trasporti ed il progetto per la realizzazione dell’opera pubblica è stato già redatto e trasmesso sia al Comune di Monreale che all’Area Metropolitana di Palermo per l’acquisizione di tutti i pareri necessari per la cantierabilità dei lavori. Si attende l’ultimo parere di natura tecnica ed amministrativa dagli uffici della ex Provincia e poi sara' possibile avviare immediatamente i lavori”.

"La strada - hanno detto Intravaia e Pupella - rappresenta un'importante arteria di collegamento con le nostre campagne, sempre più densamente popolate. L'adeguamento comporta anche il miglioramento delle condizioni di sicurezza che da sempre preoccupa chi transita sulla strada interessata. Il governo regionale dimostra ancora una volta con i fatti di tenere al nostro territorio".

“Grazie ai fondi resi disponibili dall'Assessorato Regionale alla Mobilita' e all'Accordo Quadro con la ex Provincia, oggi Area Metropolitana - ha aggiunto Mario Caputo – sono pronti i fondi necessari che garantiranno la sistemazione e messa in sicurezza dell’arteria fino all’altezza dell’Acqua Park. Attraverso l'Accordo quadro di programma, sara' possibile evitare le procedure di gara e avviare subito la assegnazione dei lavori. Devo ringraziare- ha aggiunto Mario Caputo - l’assessore regionale, Marco Falcone, per la grande attenzione che sta dedicando a Monreale e all'intero territorio della provincia di Palermo, oltre all'ingegnere Pirrello per la grande professionalita', i consiglieri Terzo e Vittorino per avere seguito con impegno l'intera fase progettuale e i tecnici del Comune di Monreale e della Città Metropolitana di Palermo. Con questo intervento - ha concluso il deputato - sara' possibile rendere sicura e percorribile una arteria stradale di vitale importanza per il nostro territorio e per i residenti. Questa e' la dimostrazione di come la politica, concreta e del fare, crea sinergie importanti per lo sviluppo infrastrutturale del territorio”.