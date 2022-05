Monreale, visita autorità: disposti i divieti di sosta

Il provvedimento sarà valido domani e lunedì, dalle ore 13 alle ore 2. I dettagli

MONREALE, 21 maggio - È un provvedimento necessario, quello istituito dall’amministrazione comunale attraverso l’ordinanza firmata dal dirigente e comandante della Polizia municipale, comandante Luigi Marulli, finalizzato a garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento della visita a Monreale di alcune autorità.

Domani, infatti, la cittadina normanna riceverà il Prefetto Lamberto Giannini, attuale capo della Polizia di Stato, oltre ad alcuni ministri degli Esteri provenienti da nazioni europee e sudamericane.

Nella fattispecie, l’istituzione del provvedimento relativo ai divieti di sosta con rimozione coatta dei veicoli, valido dalle 13 domani fino alle ore 2 di lunedì, riguarda tutto il tratto di via Palermo - delimitato da piazza Vittorio Veneto e da piazza Vittorio Emanuele, lì dove l’ordinanza è stata estesa fino all’intersezione con la via Salita San Cristofaro. Ma non solo. La misura, è stata applicata anche lungo un tratto della via Benedetto D’Acquisto, individuabile tra piazza Vittorio Emanuele e l’intersezione con la via Piave.