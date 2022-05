Palermo, inaugurata l'opera del maestro Nicolò Giuliano dedicata a Falcone e Borsellino

PALERMO, 22 maggio – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono oggi pomeriggio ha preso parte all'inaugurazione, presso il Chiostro della Questura di Palermo, della parete scultorea in alto rilievo realizzata dal maestro Nicolò Giuliano, alla presenza delle autorità locali.

L’opera consiste in un pannello di pietra lavica con altorilievo raffigurante i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nella celebre posa caratterizzata per il sorriso. Alle spalle dei due magistrati e posti a protezione degli stessi sono raffigurati gli agenti di scorta, in una posa simbolica frutto di un’interpretazione dell’artista che raffigura il mare e il crepuscolo. "E’ stato un onore prendere parte a questo momento storico - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono- in cui il nostro maestro Nicolò Giuliano ha rappresentato i valori di giustizia, libertà e legalità".